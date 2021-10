Fußball

vor 3 Min.

Der FC Greifenberg gewinnt sind Spiel vom Elfmeterpunkt

Plus In der Fußball-A-Klasse 7 setzt sich der FC Greifenberg gegen Scheuring durch. Spitzenreiter Hofstetten bringt den nächsten Verfolger auf Distanz.

In der Partie von Schondorf 2 gegen Herrsching gab es beim 1:1 keinen Sieger. Der Gast hatte in der ersten Hälfte ein Übergewicht und ging folgerichtig verdient mit 1:0 in Führung. Eine Ampelkarte für Herrsching spielte Schondorf in die Karten. Obwohl die Heimelf nicht ihren besten Tag erwischt hatte, reichte es am Ende zum 1:1-Unentschieden.

