Fußball: Der FC Issing klettert an die Spitze der A-Klasse 7

Am letzten Ligaspieltag in diesem Kalenderjahr gibt es an der Spitze der A-Klasse 7 wieder einen Wechsel.

Plus Am letzten Spieltag in diesem Jahr übernimmt wieder ein Team aus dem Landkreis Landsberg die Führung in der A-Klasse 7. Drei Mannschaften stehen jetzt punktgleich oben.

Im Gleichschritt Richtung Tabellenspitze: Im Spitzenspiel bezwang der FC Issing den bisherigen Tabellenführer aus Breitbrunn mit 3:2. Ebenso gut machte es der TSV Finning, der seine Partie mit 2:0 gegen den SV Erpfting gewinnen konnte. Das Verfolgerduell der Sportfreunde aus Windach gegen den FC Dettenschwang endete torlos. Damit liegen jetzt Issing, Finning und Breitbrunn punktgleich auf den Plätzen eins, zwei und drei – nur einen Zähler zurück ist der FC Dettenschwang. Gleich acht Treffer fielen bei der Partie DJK Schwabhausen gegen FC Hofstetten. Und dabei verspielte die DJK eine komfortable 4:1-Führung innerhalb von nur vier Minuten.

Nichts zu holen gab es für die Penzinger Reserve im Spiel gegen den FC Scheuring. Bereits nach 20 Minuten gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, ehe sie Mitte der zweiten Hälfte mit zwei weiteren Toren alles klar machten. (lt)

Finning ist schon früh in Überzahl

Entspannt und ruhig begann die Partie des TSV Finning gegen den SV Erpfting, ehe sich die Gäste innerhalb von 20 Minuten mit zwei Ampelkarten dezimierten. Folgerichtig fiel die 1:0-Führung. Nach der Pause nutzte der TSV die numerische Überlegenheit nicht zwingend aus. Mehrere gute Tormöglichkeiten wurden vergeben, ehe man das 2:0 markierte. (har)

Überlegen begann Windach die Partie gegen Dettenschwang, doch der letzte Pass fand keine Abnehmer. Nach 20 Minuten kam der FCD besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt agierten beide Mannschaften mit langen Bällen. Jedes Team hoffte auf den „Lucky Punch“. Nach Abpfiff der Partie sah der Windacher Keeper wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit noch die Rote Karte. (grma)

Kurioser Spielverlauf in Schwabhausen

Zweimal verspielte Schwabhausen gegen den FC Hofstetten eine komfortable Führung. Drei Treffer markierte die DJK in der ersten Halbzeit, die der Gast noch vor dem Wechsel auf 1:3 verkürzen konnte. Nach der 4:1-Führung in der 66. Minute sah Schwabhausen wie der sichere Sieger aus, ehe Hofstetten innerhalb von nur vier Minuten mit dem 4:4 die Partie auf den Kopf stellte. (lt)

Ein verdienter Heimsieg gelang dem FC Issing im Spitzenspiel gegen Breitbrunn. Issing markierte eine schnelle 2:0-Führung. Nach der Möglichkeit zum 3:0 gelang den Gästen der überraschende Anschlusstreffer. Kurz nach der Halbzeit fiel nach einem Freistoß sogar der Ausgleichstreffer für Breitbrunn. Trotz einer Gelb-Roten Karte für den FCI gelang noch der Siegtreffer, der mit großem Kampf bis zum Schlusspfiff verteidigt wurde. (zab)

Türkspor Landsberg bleibt das Schlusslicht

Der SV Türkspor Landsberg bleibt am Tabellenende kleben. Beim FC Greifenberg durfte das Schlusslicht nur kurz davon träumen, den zweiten Sieg oder das zweite Unentschieden in dieser Saison einzufahren. Immerhin gingen die Gäste nämlich in Führung und diese hielt auch bis zur Pause. In der zweiten Halbzeit allerdings machte Greifenberg kurzen Prozess und profitierte dabei auch von der eigenen Überzahl. (lt)

Penzing II - Scheuring 0:3; Tore: 0:1 Gawron (20.), 0:2 Huhn (65.), 0:3 Berklmeir (78.).

Schwabh. - Hofstetten 4:4; Tore: 1:0 Mahr (8.), 2:0 Kurtulus (26.), 2:1 Pichlmeyr (32.), 3:1 Heigl (44.), 4:1 Mahr (66.), 4:2 Pichlmeyr (78.), 4:3 Dietmair (81.), 4:4 Dietmair (82.); Gelb-Rot: Petersen (72./DJKS).

Issing - Breitbrunn 3:2; Tore: 1:0 Kiefl (11.), 2:0 Arnold (19.), 2:1 Busillo (28.), 2:2 Wagner (48.), 3:2 Schrötter (65.); Gelb-Rot: Koch (81./FCI).

Lengenfeld – Wildsteig 2 abges.

Finning - Erpfting 2:0; Tore: 1:0 Steber (34./FE), 2:0 Eichenseer (48.); Gelb-Rot: Mayr (32./SVE), Varone (43./SVE).

Windach – Dettenschw. 0:0; Rot: Graf (95./SFW)

Greifenberg - Türkspor LL 5:1; Tore: 0:1 Atak (32.), 1:1 Bollin (55.), 2:1 Bichler (57.), 3:1 Lewis (74.), 4:1 Lewis (80.), 5:1 Bollin (86.); Gelb-Rot: A. Ayoglu (62./Türkspor)

