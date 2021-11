Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat das nächste Problem

Plus Gegen Schwaben Augsburg kommt der TSV Landsberg nicht über ein 1:1 hinaus. Ist zunächst die Position des Keepers die Schwachstelle beim Fußball-Bayernligisten, offenbart sich diese nun woanders.

Es ist bereits das zehnte Unentschieden für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg. Gegen Schwaben Augsburg kommen die Landsberger nicht über ein 1:1 hinaus – und diesmal ist es ein Remis, über das man sich ärgert. Was dem Team fehlt, bringt Spielertrainer Mike Hutterer auf den Punkt.