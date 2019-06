vor 17 Min.

Fußball: Der Kauferinger Florian Neuhaus hat eine Hand schon am EM-Pokal

Der Kauferinger Fußballer steht mit der U21-Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft. Am Sonntag kommt viel Unterstützung aus der Heimat.

Von Margit Messelhäuser

Wenn sein „kleiner“ Bruder auf dem Feld steht und zusammen mit seinen Teamkollegen die Nationalhymne singt – das ist der große Gänsehaut-Moment für Daniel Neuhaus. Am Sonntag, im Finale der U21-Fußball-EM wird der Kauferinger diesen Moment erneut erleben, denn Florian Neuhaus ist mit der deutschen Mannschaft ins Finale eingezogen.

Extreme Bedingungen im Spiel gegen Rumänien

Seit gut einer Woche sind Bruder Daniel mit Felix Mailänder, einem gemeinsamen Fußball-Kumpel, in Italien und erleben die Spiele der Nationalmannschaft im Stadion mit. „Das gegen Rumänien war wirklich extrem“, erzählt Daniel Neuhaus. „Auf der Tribüne ist uns schon der Schweiß in Strömen runtergelaufen, wie mag es da erst den Spielern ergangen sein?“.

Rund 42 Grad habe es gehabt, „das war wirklich sehr anstrengend“. Und nervenaufreibend. Vor allem, nachdem Rumänien den 0:1-Rückstand wettgemacht hatte und auch noch 2:1 in Führung gegangen war. „Aber nach dem 2:2 war mir klar, dass wir es schaffen“, sagt Daniel Neuhaus. Er hatte recht: Mit einem 4:2-Sieg zog Deutschland ins Finale ein.

Die Feier muss warten

Viel Zeit zu feiern gab es allerdings nicht, denn während Daniel und Felix rund 300 Kilometer zurück zu ihrem Campingplatz mussten, ging es auch für die deutsche Mannschaft gleich per Bus zurück nach Udine, wo am Sonntag das Finale stattfindet. „Aber direkt nach dem Spiel konnten wir noch die Mannschaft treffen“, erzählt Daniel – und was meinte sein „kleiner“ Bruder nach der Partie: „Er war ziemlich fertig“, sagt Daniel. Auf jeden Fall hat er nun schon einen Vize-Europameister als Bruder. „Das hört sich doch gut an“, sagt Daniel mit einem Schmunzeln. Aber da soll natürlich noch mehr draus werden: Bislang war Daniel mit den üblichen Selfies sparsam: „Das ist nichts für mich, ein Spiel durch die Handykamera anzuschauen“, gibt er zu – aber ein Bild mit dem Pokal würde es auf jeden Fall geben.

Auch die Fans tanken Kraft für Sonntag

Für Felix und Daniel steht am Samstag erst mal relaxen an, und „Kraft tanken für Sonntag“. Dann werden auch Daniels und Florians Freundinnen, die Eltern und Niki, der jüngste der Neuhaus-Brüder, dabei sein und nicht fehlen darf auch die Oma, die ihrem Enkel im Stadion die Daumen drücken wird.

Um 20.45 Uhr beginnt das Finale am Sonntag, in dem die deutsche Mannschaft auf Spanien treffen wird. Eine schwere Aufgabe“, ist sich Daniel Neuhaus sicher, aber „wir wollen doch das Bild mit dem Pokal“, sagt er mit einem Schmunzeln.

