Fußball: Der SV Fuchstal schafft den Klassenerhalt

Schwabhausen liefert im Kampf um den freien Platz in der Kreisklasse ein tolles Spiel ab. Zu Beginn kann die DJK den Favoriten überrumpeln. Dann macht die Erfahrung bei den Füchsen den Unterschied aus.

Von Margit Messelhäuser

Nach dem Abpfiff schienen die Fans beider Mannschaften zufrieden. Fuchstal bleibt in der Kreisklasse, Schwabhausen in der A-Klasse. „Lieber ein weiteres Jahr in der A-Klasse, als jetzt in die Kreisklasse und wir bekommen nur Prügel“, war von Anhängern der DJK Schwabhausen zu hören. Und die Erleichterung aufseiten der Füchse war trotz der 2:3-Niederlage sichtbar. Schließlicht hatte man das Hinspiel 2:0 gewonnen und war damit „durch“.

Allerdings sah es nach einer guten Viertelstunde ganz danach aus, als würde mit Schwabhausen doch noch eine Mannschaft in der Relegation den Aufstieg feiern können. Das Hinspiel in Fuchstal hatte die DJK ja mit 0:2 verloren, doch diese Hypothek schien die Spieler nicht zu belasten. Wie schon am vergangenen Donnerstag hatten beide Teams in der ersten und zweiten Minute ihre ersten Chancen. Dann blieb aber diesmal Schwabhausen am Drücker. Fuchstal war zu passiv – eine herrliche Flanke in der neunten Minute kam genau zu Christian Thurner und der versenkte zum 1:0 für die DJK.

Fuchstal hatte den Rückschlag noch nicht wirklich verdaut, als das 2:0 für die Hausherren fiel. Dominik Oberbacher musste nach 14 Minuten verletzt raus, für ihn kam Martin Neugebauer und der versenkte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0 – das Spiel war wieder offen.

Fuchstal wackelt nur kurz

Aber die Fuchstaler wackelten nur kurz, kämpften sich zurück ins Spiel und hatten bald die nächsten Möglichkeiten. Im Gegensatz zur ersten Partie gab es diesmal auf beiden Seiten auch schöne Spielzüge zu sehen, was die Anteile betraf, war das Spiel ausgeglichen. Nach einer halben Stunde wurden die Schwabhauser Träume erst mal jäh beendet: Fuchstals Dejan Miladinovic traf zum 1:2-Anschlusstreffer. Nun hätte Schwabhausen schon insgesamt vier Tore für den Aufstieg benötigt.

Ausgleich noch vor der Pause

Als in der 40. Minute auch noch der Ausgleich durch Alexander Schneider nach einer Ecke fiel, war klar, dass Fuchstal den Klassenerhalt schaffen würde. Zu gut stand die Abwehr des SVF, als dass die DJK noch insgesamt fünf Tore hätte erzielen können.

Auch wenn die Spannung in der zweiten Halbzeit damit fehlte, Schwabhausen gab sich keineswegs geschlagen. Die eine oder andere gute Chance hatten die Gastgeber, auf der anderen Seite kamen aber auch die Fuchstaler immer wieder gefährlich vors Tor. In der 81. Minute – viel zu spät, um am Endergebnis noch was zu ändern –, gelang Schwabhausen aber zumindest der Siegtreffer in diesem Spiel: Wiederum Christian Thurner traf zum 3:2.

Dank an die Spieler

Bei Schwabhausens Trainer Sebastian Baumert war die Enttäuschung groß. „Wir haben gewusst, dass wir vier Tore brauchen, da Fuchstal eins erzielt. So haben wir auch begonnen.“ Dass die sehr gute Saison so endete, sei schade. „Aber es hat mir super Spaß gemacht und ich kann nur sagen: Danke, Jungs“, so Baumert, für den es das letzte Spiel bei der DJK als Trainer war.

Lob für die DJK kommt vom Fuchstaler Trainer Sven Kresin: „Die ersten zwei Tore, das waren sehr gute Aktionen und die Qualitäten vor Schwabhausen sind zum Tragen gekommen.“ Doch dann habe man gesehen, „was möglich ist, wenn man an sich glaubt“. Dass dieses zweite Spiel mit 2:3 verloren ging, „kitzelt“ zwar ein bisschen, so Kresin, insgesamt aber habe man sich in den beiden Spielen verdient durchgesetzt.

DJK: Steiner, Schwarz, Lesser, Vogt, Thurner, Oberbacher, Schreiber, Niedermeier, Heigl, Kapfhammer, Mahr

SVF: Theil, Kuttner, Rädisch, Hofmann, Polster, Schneider, Waldhör, Ruf, Miladinov, Koc, Ahmon

