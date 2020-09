vor 18 Min.

Fußball: Der SV Lengenfeld erhält Unterstützung aus dem Bundestag

Plus Beim Neustart der Fußballer im Landkreis Landsberg spielt der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling beim A-Klassen-Verein SV Lengenfeld mit. Tabellenführer Dettenschwang rutscht aus.

Einige Kuriositäten hatte der Neustart der Fußballer im Landkreis Landsberg in der A-KLasse 7 parat. So kassierte der Tabellenführer Dettenschwang eine doch überraschende Niederlage und der SV Lengenfeld erhielt prominente Unterstützung: Mitten in seinem Heimaturlaub in Lengenfeld half der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ( CSU) bei der Partie gegen Issing aus.

Die Taktik von Scheurings Trainer Michael Stengelmair ist perfekt aufgegangen. Da sein Team größtenteils aus Spielern der zweiten Mannschaft bestand, sollte man gegen Türkspor Landsberg erst mal sicher stehen. Stengelmair vermutete nämlich, dass den Gästen nach der Pause „die Luft ausgehen“ würde. Und so kam es dann auch. In der Schlussphase spielten sich die Scheuringer gute Chancen raus – und nutzten sie auch. (chra)

„Im Fußball entscheiden eben die Tore“, kommentiert Thomas Bogun, Trainer von PenzingII die Niederlage gegen Schwabhausen. Mit dem Auftritt seines Teams ist er zufrieden, allerdings haperte es bei der Chancenverwertung. „Wir treffen die Latte oder schießen vorbei, und Schwabhausen trifft eben“, ist sein Fazit nach dem 1:3. (bog)

Hofstetten lässt in der zweiten Halbzeit nach

Stark begann Hofstetten die Partie gegen Finning. Über 45 Minuten dominierte man die Partie. Dennoch gelang den Gästen nach einem Konter die Führung. Trotz weiteren hochkarätigen Möglichkeiten für den FCH stand es bis zum Wechsel 2:1 für Finning. Allerdings hörte man nach dem Wechsel auf zu spielen und Finning übernahm immer mehr das Kommando – bis zum 4:1-Endstand. (miec)

Gegen eine sehr kompakte und taktisch optimale Defensiv-Leistung des SV Lengenfeld tat sich Issing schwer. Zwar dominierte der SVI über die 90 Minuten das Geschehen, aber Torabschlüsse blieben Mangelware. Mitte der ersten Hälfte gelang dann doch das Tor des Tages. Außer zwei Fernschüssen blieb der SVL harmlos vor dem Gästetor – und das trotz der Unterstützung durch den CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kießling. Der verbrachte seinen Heimaturlaub in Lengenfeld und trat für den Tabellenvorletzten an. (kapa)

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling vertauschte Büro gegen Sportplatz: Er lief beim Neustart der Fußballer im Landkreis Landsberg für den SV Lengenfeld auf. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)





Nichts zu holen gab es für den FC Greifenberg in Breitbrunn. Das Ziel, gegen die Gastgeber zu punkten, wurde bei der 6:1-Niederlage meilenweit verfehlt. Mitte der ersten Hälfte markierten beide Teams jeweils per Elfmeter einen Treffer, doch dann war nur mehr Breitbrunn am Drücker. (lt)

Misslungen ist Tabellenführer Dettenschwang der Auftakt gegen Erpfting. Bereits in der vierten Minute erzielte Erpfting mit einer verunglückten Flanke das 1:0. Im weiteren Spielverlauf gelang es Dettenschwang nicht, sich gute Torchancen zu erspielen. (kraum)

Mit einem Doppelschlag zum Erfolg

Furios begann die zweite Hälfte der Partie Wildsteig gegen Windach. Mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten gingen die Gäste mit 2:0 in Führung. Und diese Führung verteidigten die Sportfreunde bis zum Schluss, die damit im Abendspiel einen gelungenen Einstand feierten. (lt)

Scheuring - Türkspor LL 4:0; 1:0 Schamberger (60./FE), 2:0 Gawron (77.), 3:0 Berklmeir (80.), 4:0 Effenberger (89.)

Penzing II - Schwabhausen 1:3; 0:1 Schreiber (22.), 1:1 Schulz (34.), 1:2 Schreiber (67.), 1:3 Mahr (81.)

Breitbrunn - Greifenberg 6:1; 1:0 Lemberger (26./FE), 1:1 Brozulat (30./FE), 2:1 Rölz (36.), 3:1 Koch (64.), 4:1 Lemberger (66.), 5:1 Neuner (74.), Häusler (80.); Gelb-Rot: Raml (90./FCG)

Hofstetten -Finning 1:4; 0:1 Geier (5.), 1:1 Pichlmeyr (9.), 1:2 Eichenseer (23.), 1:3 Tichy (88.), 1:4 Geier (90.)

Dettenschwang - Erpfting 0:1; 0:1 (4.); Rot: Miedl (93.SVE)

Lengenfeld - Issing 0:1; 1:0 Vief (33.)

Wildsteig/R. II - Windach 0:2; 0:1 (49.) 0:2 Werbach (53.)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen