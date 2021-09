Der SV Unterdießen behält seine weiße Weste

Plus Der SVU ist aktuell in der Kreisklasse 4 das Maß der Dinge. Schondorf kann noch auf Tuchfühlung bleiben, der Sieg gegen Hohenpeißenberg hat aber einen bitteren Beigeschmack.

Der SV Igling kommt einfach nicht auf die Beine – auch im Kellerduell muss sich das Team von Michael Stengelmair geschlagen geben.