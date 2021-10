Fußball

vor 36 Min.

Der SV Unterdießen ist Halbzeitmeister in der Fußball-Kreisklasse

Plus Spitzenreiter Unterdießen baut seinen Vorsprung in der Fußball-Kreisklasse aus. Dem FC Weil gelingt ein wichtiger Sieg.

Der SV Unterdießen holt sich in der Fußball-Kreisklasse den Halbzeitmeistertitel. Mit dem Sieg beim FSV Eching liegt die Mannschaft von Trainer Martin Prediger mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und kann damit am letzten Spieltag der Hinrunde nicht mehr abgefangen werden. Brenzlig wird es für den SV Kinsau, der nun auf einem Relegationsplatz steht.

