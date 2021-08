Fußball

21:55 Uhr

Der TSV Landsberg bleibt auch im fünften Spiel sieglos

Der FC Deisenhofen (blaue Trikots) jubelte am Ende beim Gastspiel in Landsberg.

Plus Das Heimspiel des TSV Landsberg gegen Deisenhofen hat auffällige Parallelen zu den vorherigen Auftritten, aber auch einen entscheidenden Unterschied.

Von Christian Mühlhause

Vorne mitspielen in der Bayernliga, das war das ausgegebene Ziel vor dem Saisonstart. Nach fünf Spieltagen müsste man die Tabelle schon auf den Kopf stellen, um die Fußballer des TSV Landsberg weit oben zu finden. So mancher der 325 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Heimspiel gegen den FC Deisenhofen dürfte bis zur 90. Minute wohl ein Déjà-vu gehabt haben, wenn er an die vorherigen vier Partien zurückgedacht hat. Doch diesmal kam es noch schlimmer für die Kicker vom Lech.

