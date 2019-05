vor 19 Min.

Fußball: Der TSV Schondorf lässt die Korken knallen

Es ist vollbracht: Mit dem 4:2-Sieg in Stoffen hat sich der TSV Schondorf den Meistertitel in der A-Klasse 7 gesichert und spielt nächste Saison in der Kreisklasse.

Am nächsten Wochenende will die Ammersee-Mannschaft den Einzug in die Kreisklasse ausgiebig feiern. Schwabhausen kann über die Relegationsspiele folgen.

Der TSV Schondorf hat es geschafft: Er spielt nach dem 4:2-Erfolg bei Absteiger Stoffen wieder in der Kreisklasse. Richtig gefeiert wird aber erst am nächsten Wochenende. „Dann wird am Samstag gefeiert, am Sonntag gespielt und noch mal gefeiert“, sagt Schondorfs Trainer Eduard Schmalz – es werde einfach durchgefeiert.

Nach der Führung den Ausgleich kassiert

In Stoffen wurde seiner Mannschaft aber nichts geschenkt. Zwar ging Schondorf schnell 2:0 in Führung, doch dann verzettelte man sich in zu viele Einzelaktionen. Und prompt gelang Stoffen nach der Pause mit einem Doppelschlag der Ausgleich. „Aber ich war mir sicher, dass wir noch das 3:2 und das 4:2 erzielen würden, es war noch genug Zeit“, sagt Schmalz – und so war es dann auch. In Stoffen gab es für das Ammersee-Team Pokal und Urkunde – und gefeiert wird dann zu Hause beim letzten Punktspiel.

Kurze Hoffnung bei Schwabhausens Trainer

Auf die Relegation stellt sich die DJK Schwabhausen ein. Als er vom 2:2-Ausgleich von Stoffen erfuhr, war DJK-Trainer Sebastian Baumert „kurzzeitig glücklich“, doch insgeheim hatte er schon damit gerechnet, dass Schondorf noch gewinnen würde – und so kam es dann auch. Verdient, wie Baumert sagt. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und auch 3:1 geführt, in der zweiten Halbzeit haben wir aber komplett das Fußballspielen eingestellt“, fasst er die Partie zusammen. Dettenschwang dominierte die Partie, nur DJK-Keeper Mario Steiner hielt den Vorsprung und „mit der einzigen Chance gelang uns das 4:1“.

Hart umkämpft war das Spiel zwischen Erpfting und Hofstetten, dass es für die Gäste vom FCH eigentlich um nichts mehr ging, war nicht zu sehen. Im Gegenteil: Hofstetten ging früh in Führung und verteidigte das 1:0 bis zum Schlusspfiff. In der Endphase warf Erpfting zwar noch mal alles nach vorne, aber ohne Erfolg. Einen Platz gut machte Greifenberg in der Tabelle durch den deutlichen Sieg gegen Reichling. Erst in der Schlussphase konnte der SVR das Endergebnis noch freundlicher gestalten. In der ersten Halbzeit stellten die Windacher gegen Issing die Weichen auf Sieg – nach der Pause musste man nur mehr verwalten. Ausgefallen ist das Spiel von PenzingII: Die Gäste aus Breitbrunn sind nicht angetreten. (mm/joel)

Stoffen - Schondorf: 0:1 Frank (4.), 0:2 L. Schmalz (18.), 1:2 Schneider (51.), 2:2 Schmelcher (56.), 2:3 Ettner (65., ET), 2:4 Sigl (85.)

Erpfting - Hofstetten: 0:1 Herdlitschka (9.); Gelb-Rot: Deininger (79., FCH)

Windach - Issing: 1:0 Osthushenrich (13.), 2:0 Werbach (26.)

Dettenschw. - Schwabh.: 0:1 Schwarz (4.), 1:1 Schappele (6.), 1:2 Thurner (20.), 1:3 Thurner (44.), 1:4 Meier (92.)

Greifenberg - Reichling: 1:0 Bollin (32.), 2:0 Brozulat (40.), 3:0 Scheugenpflug (67.), 4:0 Bollin (74.), 4:1 Jahl (82.), 5:1 Bollin (85.), 5:2 Quartal (88.)

