Fußball

vor 49 Min.

Der VfL Denklingen bewahrt in einem Kampfspiel einen kühlen Kopf

Trainer Markus Ansorge eilt mit dem VfL Denklingen in der Bezirksliga Oberbayern von Sieg u Sieg.

Plus In der Bezirksliga Oberbayern ist der VfL Denklingen das Maß der Dinge. Diesmal kommt der Aufsteiger fast an seine Grenzen.

Das war nichts für schwache Nerven: Mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg verteidigt der VfL Denklingen seinen ersten Platz in der Bezirksliga Oberbayern. Zum Schluss wurde die Partie gegen den SVN München noch richtig hitzig und es gab auch zwei Rote Karten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen