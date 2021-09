Fußball

15:51 Uhr

Der VfL Denklingen löst die Pflichtaufgabe souverän

Plus Gegen das Bezirksliga-Schlusslicht Kosova München gibt sich Denklingen keine Blöße. VfL-Trainer Ansorge bremst die Euphorie.

Von Margit Messelhäuser

Gerade wenn es von der Tabelle her so deutlich ist, gibt es oft Überraschungen. Nicht so in der Bezirksliga Oberbayern: Tabellenführer VfL Denklingen löste seine Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht Kosova München eindrucksvoll mit einem 4:0-Sieg. Wobei VfL-Trainer Markus Ansorge nichts von „Pflichtaufgaben“ wissen will: „Wir sind der Aufsteiger, auch wenn wir oben stehen, kann es für uns noch keine Pflichtaufgaben geben. Diese gibt es für etablierte Teams.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen