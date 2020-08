vor 51 Min.

Fußball: Der VfL Kaufering gewinnt das Prestigeduell gegen den TSV Landsberg

Plus Ein spätes Tor entscheidet das Vorbereitungsspiel zugunsten des Bezirksligisten VfL Kaufering. Der Bayernligist TSV Landsberg zeigt sich diesmal bei Kontern sehr anfällig.

Von Margit Messelhäuser

TSV Landsberg gegen VfL Kaufering – da geht es auch ums Prestige. Das zeigte sich am Mittwochabend auch in Sachen Zuschauer: Auf der Terrasse der Gaststätte im 3C-Sportpark fanden sich mehr Interessierte ein als zulässig, deshalb musste Reiner Drüssler, zweiter Abteilungsleiter des TSV, auch eingreifen. Die Partie selbst bot allerdings auch einiges zu sehen, am Ende war es dann ein spätes Tor von Lukas Schamberger, das den Kauferinger Gästen den Sieg gegen den Bayernligisten TSV Landsberg einbrachte.

Nach wie vor dürfen die Testspiele nur ohne Zuschauer ausgetragen werden – trotzdem waren einige auf die Terrasse der Gaststätte des 3C-Sportparks gekommen. Reiner Drüssler übernahm den „Ordnungsdienst“ und weist in diesem Zusammenhang gleich darauf hin, dass das Gelände am Samstag beim nächsten Testspiel gegen Kempten abgesperrt sein wird. „Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.“

Zahlreiche Chancen auf beiden Seiten

Schade, vor allem wenn dieses Spiel ähnlich unterhaltsam wird, wie das gegen Kaufering. Die ersten zehn Minuten gingen klar an die Gäste – ein Mal rettete Martin Hennebach gerade noch auf der Linie, dann hatten die Landsberger Glück, als Ex-TSVler Felix Mailänder alleine auf Keeper Rösch zulief, jedoch in ein Loch im Rasen trat und ins Stolpern geriet.

Erst in der 11. Minute gelang den Landsbergern ihr erster Abschluss. Jetzt war die Partie ausgeglichen, wobei sich der TSV schwer tat, gegen die gut gestaffelte Abwehr der Kauferinger durchzukommen. Einen schnellen Spielzug nutzte Alessandro Mulas in der 23. Minute zum 1:0 und als Charly Fülla in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte, schienen die Kräfteverhältnisse geklärt.

Den Elfmeter sicher verwandelt

Doch ein Elfmeter für Kaufering nach einem Foul an Mailänder wurde von Florian Bucher sicher zum 1:2 verwandelt (28.). Anschließend hatte Landsberg wieder mehr Chancen – aber Kaufering glich durch Bucher aus. Nach einem Freistoß von Fynn Holthuis köpfte er unhaltbar ein. Bis zur Pause gab es noch gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, es blieb aber beim 2:2.

In der zweiten Halbzeit dauerte es etwas, dann nahm das Spiel erneut Fahrt auf. Nach einer Großchance für die Landsberger gab es im Gegenzug Elfmeter für Kaufering, doch Alexander Schestak zielte zu hoch. Nur drei Minuten später war es erneut ein Konter, den Holthuis mit dem 3:2 für die Gäste abschloss (63.). Ein Elfmeter für die Landsberger sorgte wieder für den Ausgleich: Wolfgang Baumann verwandelte sicher (70.).

Schamberger trifft kurz vor Schluss

Als man sich schon auf das Unentschieden einstellte, schlug es doch noch mal im Landsberger Tor ein: In der 84. Minute schloss Lukas Schamberger einen weiteren Konter perfekt ab – mit 4:3 hat sich Kaufering den Sieg in diesem Prestiegeduell geholt.

