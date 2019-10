Fußball: Der VfL Kaufering hat den Trainerposten wieder besetzt

Plus Der VfL Kaufering steckt im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga. Trainer Lüko Holthuis hat das Handtuch geworfen. Jetzt präsentiert der Verein seinen Nachfolger.

Der VfL Kaufering ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Lüko Holthuis schnell fündig geworden. Nur vier Tage, nachdem Holthuis beim Fußball-Bezirksligisten das Handtuch geworfen hat, präsentiert Abteilungsleiter Bernhard Haller den neuen Mann: Benjamin Enthart wird die Kauferinger als Cheftrainer übernehmen.

Momentan leitet Michael Bugdoll das Training

„Benjamin Enthart wird ab nächster Woche das Training übernehmen“, sagt Haller gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Vorerst leite der 40-Jährige bis zur Winterpause das Training, dann werde man weitersehen. Enthart war jahrelang Spieler beim VfL Kaufering und bereits in der Saison 2015/16 Trainer, damals spielte der VfL in der Kreisliga. Auch im Nachwuchs war Enthart Trainer beim VfL, zuletzt unterstützte er am Stützpunkt in Issing Hermann Schöpf. „Er wird auch weiter beim Stützpunkt Trainer bleiben“, sagt Haller.

Am Donnerstag in Heimertingen zu Gast

Nach der 1:4-Niederlage gegen den TSV Friedberg vergangenen Samstag hatte Holthuis seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Kauferinger belegen momentan mit zehn Punkten den Abstiegsrelegationsplatz und treten am Donnerstag in Heimertingen (Platz 8/16 Punkte) an. Ob Michael Bugdoll, der vorübergehend das Traineramt übernommen hat, unter Enthart als Co-Trainer weitermachen wird, stehe noch nicht fest, so Haller. Er hoffe aber, dass Bugdoll weitermache. „Die beiden kennen sich ja gut und haben noch zusammen gespielt.“