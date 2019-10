Fußball: Der VfL Kaufering holt den nächsten Punkt

Plus Bei Viktoria Augsburg geht der VfL Kaufering nach einem Rückstand sogar in Führung. Warum er den Vorsprung nicht über die Zeit bringt.

Direkt nach dem Abpfiff war Benjamin Enthart enttäuscht – hatte seine Mannschaft bei Viktoria Augsburg doch einen Vorsprung noch aus der Hand gegen. „Aber nach etwas Abstand kann ich den Punkt, den wir geholt haben, anders einordnen“, sagt der Trainer des Fußball-Bezirksligisten.

Immerhin sind die Kauferinger damit seit zwei Spielen ungeschlagen und haben den Abstiegsplatz erst mal verlassen. Nach einem Rückstand waren die Kauferinger bei Viktoria Augsburg mit 2:1 in Führung gegangen, doch den Gastgebern gelang noch der 2:2-Ausgleich.

Ein Standard bringt die Führung

Schon nach zehn Minuten hatte Viktoria die Führung erzielt, die Florian Bucher per Foulelfmeter in der 36. Minute egalisierte. „Ich war zu weit weg, um die Situation zu beurteilen“, sagt Enthart – jedenfalls brachte der Strafstoß den Ausgleich. Und nach einem Standard, kurz vor der Pause, gelang Philipp Graf sogar die Führung (42.).

Allerdings konnten die Kauferinger diese nicht verteidigen. „Man merkte einfach, dass uns ein, zwei erfahrene Spieler fehlen, die Viktoria hat.“ So habe sich sein Team vom Schiedsrichter und den Zuschauern beeinflussen lassen, ein Ruhepol im Team habe gefehlt. In der 59. Minute gelang Augsburg so der Ausgleich, doch am Ende kann Enthart mit dem einen Punkt gut leben. (mm)