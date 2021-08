Fußball

14:33 Uhr

Der VfL Kaufering macht es unnötig spannend

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering dominieren die Partie gegen Viktoria Augsburg in der Bezirksliga Schwaben, müssen am Ende aber doch noch zittern.

Von Christian Mühlhause

Der VfL Kaufering hat sich, wie berichtet, mit mehreren früheren Spielern des TSV Landsberg verstärkt. Gestiegen sind deswegen auch die Erwartungen, was die Tabellenplatzierung am Saisonende angeht. Im ersten Pflichtspiel der Saison in der Bezirksliga Schwaben war die TG Viktoria Augsburg zu Gast. Kaufering erwischte einen Traumstart, musste allerdings am Ende der Partie noch um den Sieg bangen.

