vor 40 Min.

Fußball: Der VfL Kaufering will die Spitzenposition verteidigen

Nach der Pokal-Pleite geht es für die Fußballer am heutigen Samstag in der Bezirksliga nach Thalhofen. Trainer Lüko Holthuis hat bereits einige Ausfälle.

Der VfL Kaufering kann sich ab sofort komplett auf die Punktrunde konzentrieren – im Pokal kam für Trainer Lüko Holthuis und sein Team in der ersten Runde das Aus. Also gilt es, am heutigen Samstag beim FC Thalhofen gleich wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Nur kurze Freude über die Tabelle

Als Tabellenführer durften sich die Kauferinger nach dem ersten Spieltag fühlen – der 2:0-Sieg gegen Bobingen zum Auftakt brachte Holthuis und sein Team an die Spitze. Und diese Position will man natürlich gerne verteidigen. „Am Dienstag habe ich schon meiner Mannschaft gesagt, dass wir den Stand jetzt genießen, dann ist aber auch wieder Schluss“, sagt Holthuis.

Zumindest der vergangene Dienstag war damit noch ein guter Tag – am Mittwoch war die Laune des Trainers schon nicht mehr so gut. In Lagerlechfeld gab es eine 6:7-Niederlage nach Elfmeterschießen. „Meine Mannschaft hat dieses Spiel wohl nicht so ernst genommen“, sagt Holthuis. In Lagerlechfeld hatte er Spieler aufgestellt, die im ersten Punktspiel nicht zum Zug gekommen waren, doch diese hätten die Chance, sich zu empfehlen, nicht nutzen können.

Zu viele Chancen vergeben

Dabei hätten die Kauferinger das Spiel durchaus in den 90 Minuten zu ihren Gunsten entscheiden können: „Aber wenn man seine Chancen nicht macht und den Ball aus zwei Metern über das Tor schlägt, passiert so was eben.“

Noch ärgerlicher aber als das Ausscheiden seien die weiteren Ausfälle: Am Mittwoch hatten sich Ivan Bekavac und Alexander Schestak verletzt. Sie gesellen sich damit zu Fabian Schwabbauer und Jonas Mirlach. „Und schon fehlen vier Spieler“, blickt Holthuis auf die Bank. Neben den Verletzten wird auch Dominik Pittrich am heutigen Samstag in Thalhofen nicht zur Verfügung stehen. Hatte Holthuis zu Beginn noch die Qual der Wahl, so ist sein großer Kader bereits ziemlich geschrumpft.

Auch der Gastgeber legte einen guten Start hin

Und in Thalhofen erwartet die Kauferinger keine einfache Aufgabe. „Mit dem Auftaktsieg in Heimertingen hat die Mannschaft gezeigt, dass sie ins obere Tabellendrittel will“, sagt Holthuis. Auch wenn es ein relativ knapper 1:0-Sieg war, so habe der Gastgeber seine Qualitäten in der Offensive, „da müssen wir auf der Hut sein“, warnt der Kauferinger Trainer. Andererseits gebe dies seiner Mannschaft die Möglichkeit, „Nadelstiche zu setzen“.

Neben den Punkten ist Holthuis auch wichtig, dass seine Mannschaft ihre spielerischen Qualitäten wieder zeigen kann. „Das war gegen Bobingen nicht so gut. Ich dachte eigentlich, dass wir schon weiter seien“, blickt Holthuis zurück.

Allerdings könne diese Schwäche auch auf die Nervosität vor dem Punktrundenstart zurückgeführt werden, und nach dem Auftaktsieg sollte man diese Nervosität nun ja abgelegt haben. (mm)

