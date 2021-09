Der schwache Start ist bei Jahn Landsberg vergessen

Plus Jahn Landsberg arbeitet sich ins Mittelfeld der Fußball-Kreisliga hoch. Jetzt kommt der Aufsteiger aus Utting.

Eigentlich hat Norbert Wagner in Landsberg nur die Spiele seines Sohns Alexander beobachtet – seit dem 5. Spieltag ist er jetzt der neue Trainer des Kreisligisten Jahn Landsberg. Und: Seitdem sind die Jahnler ungeschlagen. Am Samstag kommt es nun zum Landkreisderby gegen den Aufsteiger aus Utting (16 Uhr).