04.10.2020

Fußball: Dettenschwang muss die Tabellenführung abgeben

Plus Nach der Niederlage gegen Greifenberg verliert der FC Dettenschwang die Tabellenführung in der Fußball-A-Klasse 7. Der Trainer von Hofstetten trauert den vergebenen Chancen nach.

Führungswechsel in der A-Klasse 7: Nach der Heimniederlage muss der FC Dettenschwang Breitbrunn vorbeiziehen lassen. Und nur einen Punkt zurück liegen jetzt Finning, Issing und Windach.

Trotz der erneuten Unterstützung durch den Bundestagsabgeordneten Michael Kießling ist Lengenfeld bei Penzing II leer ausgegangen. Ein Tor entschied schließlich die Partie, die kaum spielerische Höhepunkte bot, zugunsten der Gastgeber. „Das Positivste sind die drei Punkte“, lautete das Fazit von Penzings Trainer Thomas Bogun. (kapa)

Mit einem Doppelschlag legte der Gastgeber Wildsteig in der Partie gegen den FC Issing los. In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit konnte Issing zweimal verkürzen, ehe der FCI kurz vor dem Wechsel das 3:3 markierte. In dieser torreichen Begegnung, in der es außerdem acht Gelbe Karten gab, konnte der Gast kurz nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Siegtreffer erzielen. (lt)

Erpfting hatte in der Partie gegen den FC Scheuring zwar mehr Spielanteile, war aber vor dem Gehäuse zu einfallslos. Mit einem glücklichen Freistoßtreffer für den SVE gingen beide Mannschaften in die Pause. Nach dem Wechsel konnte der FC Scheuring zwei Möglichkeiten zu einem 2:1-Arbeitssieg für sich nutzen. (mis)

Der Tabellenführer Dettenschwang kam gut ins Spiel und hatte in der ersten Halbzeit zahlreiche Torchancen. Allerdings konnte nur eine per Abstauber verwertet werden. Im zweiten Abschnitt verschlief die Heimelf die Anfangsphase komplett und Greifenberg stellte mit zwei schnellen Treffern das Spiel auf den Kopf. Dettenschwang versuchte alles, aber die Gästeabwehr hielt dem Druck bis zum Schluss stand. (stm)

Finning trumpft nach der Pause auf

Eine deutliche Niederlage setzte es für Türkspor Landsberg gegen die Gäste aus Finning. Früh ging der Gast in Führung, doch Landsberg glich im Gegenzug aus. In einer abwechslungsreichen Begegnung legte Finning bis zum Wechsel auf 3:2 vor. Im zweiten Abschnitt gelangen dem TSV drei weitere Treffer zum 6:2-Endstand. (lt)

„Dieses Spiel darf man nie verlieren“, so lautete das Fazit von Hofstettens Spielertrainer Michael Echter. Gleich drei hundertprozentige Möglichkeiten hatte der FC Hofstetten gegen Windach in den ersten sechs Minuten. Zur Halbzeit führte man sogar mit 1:0, ehe durch drei individuelle Fehler dem Gast die Tore ermöglicht wurden. (miec)

Schwabhausen unterliegt knapp dem neuen Spitzenreiter

Einen knappen Erfolg landete Breitbrunn gegen Schwabhausen. Die 1:0-Halbzeitführung baute der neue Spitzenreiter nach einem Eigentor aus. Innerhalb von fünf Minuten kam die DJK mit zwei Toren zum Ausgleich, ehe zehn Minuten vor Spielende Breitbrunn das 3:2 erzielte, mit dem es jetzt die Tabellenführung erobert hat. (lt)

Penzing II - Lengenf. 1:0; Tor: 1:0 Schulz (50.); Gelb-Rot Schäffler (65./FCP)

Wildst/R. II - Issing 3:4; Tore: 1:0 Schuster (6.), 2:0 Fofanah (11.), 2:1 Schrötter (19.), 3:1 Auhorn (35.), 3:2 Arnold (40.), 3:3 Sippel (42.), 3:4 Arnold (53.).

Breitbrunn - Schwabh. 3:2 Tore: 1:0 Lemberger (38.), 2:0 Meier (59./ET), 2:1 Hermann (61.), 2:2 Kurtulus (68.), 3:2 Lemberger (79.).

Hofstetten - Windach 1:3 Tore: 1:0 Pichlmeyr (43.), 1:1 Hasselberg (71.), 1:2 Werbach (76.), 1:3 Hasselberg (97.).

Dettenschw. - Greifenberg 1:2 Tore: 1:0 Mayr (6.), 1:1 Bollin (50.), 1:2 Lewis (56.).

Türkspor LL - Finning 2:6; 0:1 Huber (4.), 1:1 A. Ayoglu (7.), 1:2 Eichenseer (13.), 2:2 Dobra (17.), 2:3 Steber (30./FE), 2:4 Jung (60.), 2:5 Jung (75.), 2:6 Steber (82.).

Scheuring - Erpfting 2:1 Tore: 0:1 Schubert (37.), 1:1 Effenberger (55.), 2:1 Drexl (59.).

