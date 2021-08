Fußball

18:44 Uhr

Die „Unaufsteigbaren“ vom TSV Finning greifen wieder an

In den vergangenen Jahren haben die Fußballer des TSV Finning (blaue Trikots) immer wieder knapp den Aufstieg verpasst - das hat ihnen einen Spitznamen eingebracht.

Plus Der TSV Finning verpasst auch in der Corona-Saison den Sprung in die Fußball-Kreisklasse. Momentan läuft es prächtig.

Von Margit Messelhäuser

Die Fußballer des TSV Finning (A-Klasse 7) haben ihren Spitznamen weg: Sie sind „die Unaufsteigbaren“. Auch in der Corona-Saison verpasste der TSV den Sprung in die Kreisklasse, doch diesmal tat es weniger weh als die Jahre zuvor, sagt TSV-Abteilungsleiter Max Strobl. Und jetzt nimmt man den nächsten Anlauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen