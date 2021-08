Erfolgsserie des VfL Denklingen geht weiter

Plus Der VfL Denklingen hat auswärts beim SC Pöcking Mühe und kassiert einen Platzverweis. Wie Trainer Markus Ansorge die Partie bewertet.

Die Serie des VfL Denklingen geht weiter. Beim SC Pöcking-Possenhofen gelang der Elf von Trainer Markus Ansorge ein Erfolg. Danach sah es anfangs nicht unbedingt aus.