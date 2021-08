FC Weil gewinnt das Derby

Klarer Erfolg des FC Weil in der Kreisklasse gegen Prittriching. Unterdießens Fußballer behalten weiße Weste.

Der FC Weil hat im Nachbarschaftsderby in der Kreisklasse gegen Prittriching seine weiße Weste verteidigt und grüßt von der Tabellenspitze. Auch Unterdießen hat bislang noch keinen Punkt abgeben müssen, aber eine Partie weniger ausgetragen.

Eine weitgehend ausgeglichene Partie mit einem klaren Sieger gab es zwischen der Reserve von Peiting und den Gästen aus Unterdießen. Letztere gingen kurz vor der Halbzeitpause in Führung, woraufhin Peiting zu Beginn der zweiten Halbzeit Druck machte, und der Unterdießener Keeper mehrmals halten musste. Beide Mannschaften waren erschöpft, Unterdießen nutzte aber eine Unachtsamkeit und traf erneut. In der Nachspielzeit konnte Unterdießen dank eines Freistoßes das Spiel letztendlich klar gewinnen.

In der Partie zwischen Fuchstal und Eching gab es keinen Sieger. Wie schon am vergangenen Spieltag waren die Füchse überlegen, musste jedoch überraschend einen Doppelschlag zum 0:2-Rückstand hinnehmen. Fuchstal steckte nicht auf und kam vor der Pause zum verdienten Anschlusstreffer. Auch nach dem Wechsel waren die Hausherren weiter überlegen und verpassten es in der 56. Minute nach einem Elfmeter auszugleichen. Schlussendlich half der Gegner mit und ein Eigentor bescherte den hochverdienten Ausgleich.

Der SV Igling hatte Schondorf zu Gast. In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel gehörte dem SVI die Anfangsviertelstunde, jedoch verpasste Igling die Führung. Im Anschluss fand Schondorf ins Spiel und hatte zwar mehr Ballbesitz wurde aber nicht zwingend. Am Ende kassiert Igling unglücklich nach einem Freistoß das 0:1.

Einen klaren Heimerfolg verbuchte Kinsau gegen den FC Issing. Die Heimelf fand deutlich besser ins Spiel und erarbeitete sich einen 2:0-Vorsprung. Im Anschluss war Issing bis zur Pause am Drücker, jedoch ohne zum Erfolg zu kommen. Nach dem Seitenwechsel nahm Kinsau das Heft erneut in die Hand und brachte es am Ende zu einem 3:0.

Ebenfalls deutlich bezwang der FC Weil in einem fairen Derby den SV Prittriching. Die Gastgeber stellten früh die Weichen und gingen mit einem Doppelschlag in Führung. Prittriching schaffte es hingegen nur vereinzelt gefährlich vors Tor. Die Gäste waren auch nach dem Wechsel bemüht, kamen aber kaum zu Chancen. Weil erspielte sich ein Übergewicht und brachte den deutlichen Derbysieg unter Dach und Fach. Auf Weiler Seite komplettiert der eingewechselte Florian Hafner das Brüder-Trio seit dieser Saison, gemeinsam mit seinen Brüdern Alexander und Felix ist er fester Bestandteil der derzeit erfolgreichen Weiler Mannschaft. (lt)

Peiting II - Unterdießen 0:3; 0:1 Hirschvogel (43.), 0:2 und 0:3 M. Mueller (90., 93.)

Fuchstal - Eching 2:2; 0:1 Weingartner (22.), 0:2 Schmid (22.), 1:2 Deininger (45.), 2:2 Obermair (78., ET)

Weil - Prittriching 4:1; 1:0 Reisacher (12.); 2:0 Greinwald (15.), 3:0 Greinwald (69.), 4:0 Seeholzer (81.), 4:1 Heigl (84.)

Igling - Schondorf 0:1

Kinsau - Issing 3:0