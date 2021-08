Fußball

18:15 Uhr

FC Weil will seine weiße Weste behalten

Plus Die Fußballer des FC Weil starten mit zwei Siegen und wollen gegen SV Prittriching nachlegen. Wiedergutmachung ist hingegen in Geltendorf angesagt

Von Karlheinz Fünfer

Tabellenstände am Saisonanfang sind bekanntermaßen nur Momentaufnahmen. Und doch darf man in Weil und bei Jahn Landsberg II zunächst einmal den Platz an der Spitze der Kreisklasse 4 und der A 7 genießen. Umgekehrt sieht es für Geltendorf und Schondorf II aus, die sich nach deutlichen Heimklatschen die Tabelle in der A 1 und der A 7 erst einmal von unten ansehen müssen. In den nächsten Tagen sind die Teams aus dem Zugspitzebereich hart gefordert, denn es steht eine englische Woche an. Überwiegend am kommenden Mittwoch werden bereits die nächsten Punkte vergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

