Fußball

07:03 Uhr

Für den Bezirksligisten VfL Denklingen steht ein Abschiedsspiel an

Für den VfL Denklingen (dunkle Trikots) steht am Sonntag ein besonderes Spiel an.

Plus Die Fußballer des VfL Denklingen absolvieren am Sonntag ein nicht alltägliches Spiel. Bezirksliga-Spitzenreiter Kaufering ist am Samstag in Neugablonz zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Es wird ein emotionales Spiel für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen. Am Sonntag (ab 14.15 Uhr) treten sie zum letzten Mal im „alten“ Stadion an. Zu Gast ist der SV Aubing und für dieses letzte Spiel, gleichzeitig das erste der Rückrunde, haben sich die Denklinger viel vorgenommen. Die Kauferinger Bezirksliga-Mannschaft absolviert am Samstag, ab 16 Uhr, ihr letztes Hinrundenspiel in Neugablonz.

