Fußball

30.10.2021

Für die Kellerkinder aus dem Kreis Landsberg beginnt die Aufholjagd

Plus Mehrere Fußball-Mannschaften aus dem Kreis Landsberg stehen in ihren Gruppen ganz oben in der Tabelle. Einige andere müssen sich dagegen schon jetzt Sorgen um den Klassenerhalt machen.

Von Karlheinz Fünfer

Neben mehreren Spitzenteams gibt es in den Fußball-Kreis- und A-Klassen schon auch ein paar Sorgenkinder aus dem Landkreis Landsberg. Wäre jetzt Schluss, müssten Igling die Kreisklasse 4 sowie Schwabhausen und Penzing II die A7 verlassen. Gegen starke Kontrahenten wird es für das Trio auch diesmal sehr schwer, die missliche Lage zu verbessern. Nahe am Abgrund sitzen auch Fuchstal und Kinsau in der Kreisklasse, Prittriching II in der A1, Denklingen II in der A8 und Obermeitingen in der A-Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

