Fußball-A-Klasse: Hofstetten holt sich Sieg Nummer 13

Der FC Hofstetten fährt am letzten Spieltag vor der Winterpause den 13. Sieg ein. Das Team führt mit Abstand die Fußball-A-Klasse 7 an.

Plus Der Tabellenführer Hofstetten lässt holt sich gegen Erpfting auch in Unterzahl die Punkte. Jahn Landsberg II kassiert eine Klatsche.

Beinahe hätte die Fußballer des TSV Finning in Herrsching einen schon sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Nach einer verdienten 2:0-Führung gelang den Gastgebern, die eine extrem robuste Spielweise an den Tag legten, in der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Auch das 3:2 der Finninger hatte nicht lange Bestand, aber man belohnte sich am Ende dafür, dass man sich nie mit dem einen Punkt zufriedengegeben hat. Jetzt geht es in die Pause, danach ist auch Trainer Hermann Aßfalg wieder mit an Bord.

