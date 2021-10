Fußball: Bei der Reserve des TSV Landsberg läuft es rund

Plus Der TSV Landsberg II spielt nach einem schwierigen Start in der A-Klasse 7 oben mit. Jetzt kommt mit Dettenschwang ein harter Gegner.

Es war ein durchwachsener Start, den die Fußballer des TSV LandsbergII in der A7 hingelegt hat, aber inzwischen läuft es beim Team von Trainer Sebastian Baumert. Am Samstag, 13 Uhr, wollen er und seine Spieler den nächsten Dreier einfahren. Mit Dettenschwang trifft man allerdings auf einen Gegner, der nicht zu unterschätzen ist.