Fußball-Bezirksliga: Denklingen vergibt zu viele Chancen

Plus Der VfL Denklingen bestimmt die Partie gegen Unterpfaffenhofen. Trotzdem reicht es nur für einen Punkt. Aber die Mannschaft zeigt wieder Moral.

Auf das erste Heimspiel hatten sich die Denklinger als Bezirksliga-Aufsteiger extrem gefreut. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wurde gegen Unterpfaffenhofen auch eine packende Partie geboten, nur mit dem Ergebnis ist VfL-Trainer Markus Ansorge nicht wirklich zufrieden, da mehr drin gewesen wäre als der eine Punkt.