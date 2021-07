Fußball-Bezirksliga: Kaufering hat einen prominenten Neuzugang

Plus Zwei Landkreis-Teams spielen diese Saison in der Bezirksliga. Während Denklingen auf den bewährten Kader vertraut, tauchen bei Kaufering bekannte Namen auf.

Durch den Aufstieg des VfL Denklingen startet neben dem VfL Kaufering ein zweiter Verein aus dem Landkreis in die Bezirksligasaison 2021/2022. Zu einem Derby zwischen den beiden wird es allerdings nicht kommen, denn Kaufering zählt zum Bezirk Schwaben und die Denklinger zu Oberbayern. Die beiden Trainer freuen sich trotzdem auf die neue Saison – und Kaufering begrüßt einen prominenten Neuzugang.