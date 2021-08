Fußball

vor 32 Min.

Fußball: Der FC Issing bekommt hohen Besuch

Der Aufsteiger FC Issing (blaue Trikots) bestreitet gegen Weil sein erstes Spiel in der Kreisklasse. Dazu kann der FCI einen prominenten Gast begrüßen.

Plus Der Aufsteiger in die Kreisklasse begrüßt zum ersten Spiel einen prominenten Trainer. Auf die ersten Punkte muss der FCI noch warten. Damit ist er nicht das einzige Landkreisteam.

Schon am Freitag startete das Fußballwochenende mit der Partie Prittriching gegen Igling und für den Aufsteiger SVP war es ein Fehlstart: Mit 0:2 musste man sich geschlagen geben. Den Gegentoren gingen dabei individuelle Fehler der Prittrichinger voraus, insgesamt war es kein hochklassiges Spiel. Aber die Gastgeber zeigten Fairplay: Ein Tor in der Nachspielzeit, das per Hand erzielt worden war, nahm der Torschütze selbst zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen