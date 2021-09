Fußball

19:23 Uhr

Fußball: Der SV Unterdießen meldet sich zurück

Plus Der SV Unterdießen hat die erste Saisonniederlage gut verkraftet. Fuchstal erwischt einen schwarzen Tag. Die Rote Laterne der Kreisklasse geht nach Igling.

Der SV Unterdießen hat seine erste Niederlage am vergangenen Spieltag schnell verarbeitet. Diesmal zeigte man gegen den Aufsteiger Prittriching, warum man ganz oben in der Tabelle steht. Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SV Fuchstal, und das nutzte Weil aus, um jetzt in der Tabelle weit oben mitzumischen. Der SV Igling kommt dagegen einfach nicht auf die Beine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen