Fußball: Der TSV Landsberg hat Unterhaching zu Gast

Für die Bayernliga-Spieler des TSV Landsberg steht ein besonderes Testspiel an: Am Freitag kommt der Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching.

Einen namhaften Gegner und Prominenz erwartet der TSV Landsberg am Freitagabend im 3C-Sportpark. Ab 18.30 Uhr ist, wie berichtet, der Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching zu Gast. Für das Spiel sind auch Zuschauer zugelassen, vonseiten des Vereins hat man alle Vorbereitungen getroffen.

Zuletzt hatte man den neuen Trainer der Gäste bei der Fußball-EM gehört und gesehen: Sandro Wagner. Der ehemalige Profi und Nationalspieler soll die Unterhachinger wieder in die Dritte Liga zurückführen. Aller Voraussicht nach wird er am Freitag auch in Landsberg dabei sein, ebenso wie Hachings Präsident Manfred Schwabl. „Ich gehe davon aus, dass beide kommen“, sagt Landsbergs Pressesprecher Patrick Freutsmiedl.

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner (rechts) mit dem Präsidenten von Unterhaching, Manfred Schwabl. Beide sollen am Freitag auch in Landsberg sein. Foto: Florian Fussek/dpa

Eine Voraussetzung für das Spiel war, wie berichtet, dass auch Zuschauer zugelassen sind. Vonseiten des TSV Landsberg wurde alles vorbereitet, um die Corona-Regeln einzuhalten. So stehen 200 Stehplätze zur Verfügung, hinzu kommen noch gut 300 Sitzplätze. „Wir werden die Kontaktdaten mittels der Luca-App erfassen und den Zuschauern die Sitzplätze zuweisen“, so der Pressesprecher des TSV.

Am 24. Juli beginnt die Bayernliga-Saison

Aber auch Zuschauer, die nicht über die App verfügen, werden natürlich zum Spiel zugelassen. Dieses ist schon eine kleine Generalprobe für den Start in die Bayernliga: Am 24. Juli (14 Uhr) erwarten die Landsberger zum Auftakt RegensburgII. (mm)

