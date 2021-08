Fußball: Der TSV Landsberg scheidet im Toto-Pokal aus

Plus Im Pokalspiel gegen den Regionalligisten TSV Rain überrascht der TSV Landsberg mit der Aufstellung. Der große Einsatz der Gastgeber wird nicht belohnt, jetzt kann man sich ganz auf die Bayernliga konzentrieren.

Es hat nicht gereicht: Der TSV Landsberg scheidet aus dem Toto-Pokal aus. Gegen den Regionalligisten TSV Rain muss sich der Gastgeber mit 1:3 geschlagen geben. Überraschend war beim Bayernligisten die Aufstellung, die den vielen angeschlagenen Spielern geschuldet war.