Fußball

vor 33 Min.

Fußball: Der VfL Kaufering will wieder in die Spur finden

Nach der Niederlage gegen Bobingen will der VfL Kaufering (schwarze Trikots) in Babenhausen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Plus Nach der ersten Niederlage in der Bezirksliga Schwaben will Kauferings Trainer eine Reaktion vom Team sehen. Was er an seinem Kader so schätzt.

Von Margit Messelhäuser

Benjamin Enthart kann schon auf einige Jahre als Trainer zurückblicken. Und schon lange hat er ein Ziel vor Augen – das er mit dem VfL Kaufering in der Bezirksliga Schwaben auch in dieser Saison verpasst hat: Einmal mit drei Siegen in Folge in eine neue Runde starten. Nach der Niederlage im dritten Spiel gegen Bobingen hat er das Ziel erneut verpasst. Dennoch kann er dem 2:4 auch etwas Positives abgewinnen im Hinblick auf das nun anstehende Spiel in Babenhausen (Samstag, 15 Uhr).

