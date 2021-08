Fußball

07:58 Uhr

Fußball: Gibt der erste Saisonsieg den Teams Auftrieb?

Zu den Teams, die am vergangenen Spieltag ihren ersten Sieg in der neuen Saison feiern konnten, zählte auch der TSV Landsberg (weiße Trikots): Beim Tabellenführer der A-Klasse 7 in Finning setzte sich die Reserve des Bayernligisten durch. Bereits am Freitag stand die Partie gegen Scheuring an.

Plus Fünf Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg können den ersten Dreier in der neuen Saison feiern. Jetzt darf man gespannt sein, ob sie nachlegen können. In Rott steigt das Lechrainderby.

Von Karlheinz Fünfer

Gleich fünf Landkreisteams haben in den Kreis- und A-Klassen in ihrem vergangenen Spiel den ersten Sieg errungen. Besonders auffallend dabei der 2:1-Erfolg der Reserve des TSV Landsberg beim bisherigen Tabellenführer Finning. Und auch der Heimdreier von Stoffen/Lengenfeld über Herrsching kam gegen ein Spitzenteam der A7 zustande. Das sollte den besser postierten Mannschaften für die kommende Runde sagen, dass sie die „Kleinen“ nicht unterschätzen dürfen. Nichts mit dieser Konstellation zu tun haben die beiden Topschlager zwischen Weil und Unterdießen in der Kreisklasse 4 und Aufsteiger Hurlach gegen den Lokalrivalen Untermeitingen in der Kreisklasse Augsburg.

