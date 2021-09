Fußball: Im Schlagerspiel der Kreisklasse gibt es keinen Sieger

Plus Schondorf und Unterdießen trennen sich mit einem Unentschieden. Im Tabellenkeller wird es für die Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg immer enger.

Der Tabellenvorletzte aus Hohenpeißenberg empfing den SV Igling – beide stecken mitten im Abstiegskampf. Spielerisch wurde den Zuschauern über weite Strecken nicht viel geboten. Vorwiegend wurden hohe und weite Bälle gespielt, Igling fand einen Weg und nutzte seine Chancen clever zu einem am Ende verdienten 3:0-Sieg.