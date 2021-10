Fußball: Kaufering und Denklingen lassen nichts anbrennen

Plus Zwei Mannschaften aus dem Kreis Landsberg führen die Fußball-Bezirksligen Schwaben und Oberbayern an. Kaufering kann den Vorsprung ausbauen, Denklingen verteidigt ihn mit etwas Glück.

Mit Kaufering (Schwaben) und Denklingen (Oberbayern) führen zwei Mannschaften aus dem Landkreis die Fußball-Bezirksligen an. Auch an diesem Spieltag werden sie ihrer Favoritenrolle gerecht, wenn auch nicht ganz souverän. Denklingen kann sich beim Keeper bedanken und Kaufering feiert einen hohen, aber dennoch eher glanzlosen Sieg.