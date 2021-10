Fußball-Kreisliga: Jahn Landsberg beendet seine Pleitenserie

Plus Jahn Landsberg meldet sich nach den Niederlagen zurück. In Utting ist der Torhüter der Gastgeber der Mann des Spiels.

Nach vier Niederlagen in Folge gab es für die Fußballer von Jahn Landsberg wieder einen Sieg. Der FC Penzing erzielte diesmal den dritten Sieg in Folge und Utting erkämpfte sich noch einen Punkt.