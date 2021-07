Fußball: MTV Dießen schafft die Sensation im Toto-Pokal

Im Kreis Zugspitze stehen drei Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg im Gruppenfinale. Der MTV Dießen wirft einen Bezirksligisten aus dem Rennen.

Der MTV Dießen sorgt beim Toto-Pokal auf Kreisebene für eine Sensation: Der A-Klassist wirft den Bezirksligisten SV Raisting aus dem Rennen. Weitergekommen sind auch Denklingen und Penzing.

Einen Favoriten zu Sturz gebracht hat der MTV Dießen: Der A-Klassist besiegte den Bezirksligisten SV Raisting mit 2:0. Schon in der ersten Minute schockte Philipp Plesch den Gast mit seinem Treffer zum 1:0, in der 86. Minute machte Vincent Vetter mit dem 2:0 den Sack zu. Am Mittwoch, ab 19 Uhr, erwartet Dießen nun den Kreisligisten SV Polling.

Denklingen geht mit einem Doppelschlag in Führung

Schon nach zehn Minuten war der Bezriskliga-Aufsteiger VfL Denklingen bei der Spielgemeinschaft Schwabbruck/Schwabsoien auf der Siegerstraße: Mit einem Doppelschlag in der 8. und 9. Minute erzielten Simon Ried und Andreas Schiessl die 2:0-Führung. Nach der Pause legte Simon Ried noch zweimal zum 4:0-Sieg nach.

Etwas mehr Mühe hatte Penzing gegen Bernried. Zwar ging der FCP durch Schulz nach nur vier Minuten in Führung, kassierte in der 60. Minute aber den Ausgleich. Schließlich waren es Noah Kerner (67.) und Moritz Sedlmaier (73.), die für den 3:1-Sieg des FCP sorgten. Am Mittwoch, ab 19 Uhr, kommt es nun zum Landkreisduell in Penzing gegen Denklingen. (mm)

