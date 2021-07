Fußball: Rassismus-Vorwurf gegen den MTV Dießen

Im Pokalspiel soll ein Dießener Fußballer einen Spieler von Polling rassistisch beleidigt haben. Der MTV nimmt dazu Stellung.

Im Pokalspiel zwischen dem MTV Dießen und dem SV Polling soll ein Dießener Spieler einen Pollinger Spieler rassistisch beleidigt haben - das jedenfalls haben die Fußballer des SV Polling auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Dazu nimmt der MTV Dießen wie folgt Stellung.

„Wir, die Spieler des MTV Dießen, verurteilen Rassismus aufs Schärfste. Er hat weder auf dem Fußballplatz, noch in unserer Gesellschaft etwas verloren. Umso härter treffen uns die Vorwürfe des SV Polling." Im Laufe des Pokalspiels zwischen Dießen und Polling am vergangenen Mittwochabend habe es einige grenzwertige Äußerungen und Aktionen von Spielern, Funktionären und Fans beider Teams gegeben, so der MTV in der Stellungnahme. „Wir sind uns bewusst, dass wir als Sportler eine Vorbildfunktion haben und in diesem Spiel in einigen Situationen über die Stränge geschlagen haben. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig.“

Dießen räumt beleidigende Aussage ein

Weiter heißt es: „Wir betonen aber, dass kein Dießener Spieler einen Pollinger rassistisch beleidigt hat. Die Aussage, um die es geht, war beleidigend, sie war aber keinesfalls rassistisch. Dass gegen uns und vor allem gezielt gegen einen unserer Spieler nun eine solche Hetzkampagne gefahren wird, akzeptieren wir nicht. Anstatt das Gespräch zu suchen, wird in den sozialen Medien einfach eine Unwahrheit verbreitet und mit einer Meldung an den BFV gedroht.“

Der MTV behalte sich vor, ebenfalls eine Meldung an den BFV in Bezug auf das Verhalten einiger Pollinger Fans und eines Pollinger Funktionärs zu machen sowie rechtliche Schritte einzuleiten, heißt es in der Stellungnahme. (lt)

Lesen Sie dazu auch