Fußball: TSV Landsberg verpflichtet weiteren Spieler

Der Bayernligist TSV Landsberg vermeldet einen weiteren Neuzugang. Der Außenstürmer kommt von den Münchner Löwen.

Quasi in letzter Minute ist den Verantwortlichen der Fußball-Abteilung des TSV Landsberg noch eine weitere Neuverpflichtung gelungen. Dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Von der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München wechselt der beidfüßige Außenstürmer Kazuki Date von der Landeshauptstadt an den Lech. Der 23-jährige japanische Stürmer absolvierte in der Saison 2017/2018 für den Regionalligisten den SV Heimstetten 31 Spiele und erzielte dabei drei Tore. 2019 wechselte er zum TSV 1860 München II und kam in der abgebrochenen Saison in 21 Spielen ebenfalls auf drei Treffer. (lt)

