Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg mischen oben mit

Der SV Unterdießen (dunkles Trikot) lässt so schnell keinen Gegner vorbei: Die Lechrainer führen die Kreisklasse 4 momentan deutlich an. Aber auch andere Landkreis-Teams sind weit oben ihren Klassen zu finden.

Plus Nicht nur Unterdießen steht in seiner Klasse ganz oben in der Tabelle. Auch andere Mannschaften aus dem Landkreis spielen in ihren Gruppen eine entscheidende Rolle. Die Frage ist: Wie lange noch?

Von Karlheinz Fünfer

Das fühlt sich gut an. Nicht nur in den mehrheitlich von Landkreisteams besetzten Gruppen marschieren mit Unterdießen in der Kreisklasse 4 und Jahn Landsberg II in der A7 zwei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet voraus, auch in den übrigen Klassen grüßen Hurlach in der Kreisklasse Augsburg Süd und Dießen in der A 5 von ganz oben. Wegweisende Kellerpartien warten diesmal auswärts auf Igling und Obermeitingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

