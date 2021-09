Fußball

vor 52 Min.

Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg mischen oben mit

Der SV Hurlach (helle Trikots) hat seinen Platz an der Spitze der Kreisklasse Augsburg räumen müssen. Jetzt zeigt sich, wie das Team die erste Niederlage in dieser Saison verkraftet hat.

Plus In einigen Fußballklassen stehen Mannschaften aus dem Kreis Landsberg in der Tabelle an der Spitze. Das verspricht für den kommenden Spieltag gleich mehrere Schlagerpartien.

Von Karlheinz Fünfer

Es gibt im Verlaufe einer Saison viele Schlagerpartien. An diesem Wochenende rückt das Gipfeltreffen der Kreisklasse 4 zwischen dem Tabellenzweiten Schondorf und Spitzenreiter Unterdießen in den Mittelpunkt. Neben Unterdießen wollen von den Landkreisvereinen auch Hofstetten und Rott in den A-Klassen 7 und 8 weiter vorne weg marschieren. Und man darf gespannt sein, wie Hurlach seine erste Niederlage verkraftet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen