Fußball: Und wieder jubelt der SV Hurlach

Der SV Hurlach (blaue Trikots) hat den nächsten Sieg eingefahren. Der Aufsteiger in die Kreisklasse Augsburg spielt weiter oben mit.

Plus Der Aufsteiger in die Kreisklasse Augsburg ist seit Saisonbeginn ohne Niederlage. In dieser Gruppe ist der SV Hurlach das einzige Team aus dem Landkreis Landsberg.

Auch nach sechs Spielen ist der Kreisklassen-Aufsteiger SV Hurlach ungeschlagen. Nicht gut läuft es dagegen für die Spielgemeinschafts-Partner, die SG Obermeitingen, die in der A-Klasse die fünfte Niederlage kassierte.

