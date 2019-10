Fußball: Fynn Holthuis wird mit der Bayern-Auswahl Vizemeister

Plus Der 18-jährige Fynn Holthuis hat mit dem Bayern-Kader bei der süddeutschen Meisterschaft gespielt. In Kaufering zählt er zum Stammkader der Bezirksliga-Fußballer. Warum für ihn die Tage nach diesem Turnier besonders spannend sind.

Die nächsten Tage und Wochen dürften für Fynn Holthuis spannend werden: Der 18-Jährige Fußballer wurde mit der Bayern-Auswahl süddeutscher Vizemeister. Der Titel an sich ist schon eine tolle Sache, aber viel wichtiger ist, dass bei derartigen Turnieren erfahrungsgemäß die Scouts der höherklassigen Vereine vor Ort sind. Fynn Holthuis hat alles getan, um auf sich aufmerksam zu machen, denn in allen drei Spielen war er im Einsatz. Aber wird es für den Sprung ins Profi-Lager reichen?

„Eigentlich sind wir sogar süddeutscher Meister, denn der Erste kommt ja aus Nordrhein-Westfalen“, sagt Fynn Holthuis nach dem Turnier. Aber egal, ob Erster oder Zweiter, wichtig ist in erster Linie, dass er mit seiner Leistung zufrieden war. Im ersten Spiel gegen Hessen war Fynn eingewechselt worden. „Wir haben drei Spieler, die auf der Sechs spielen, deshalb haben wir uns abgewechselt.“ Mit 1:0 setzte sich das Team Bayern durch – der Turnierstart war damit gelungen. Dann ging es gegen den späteren Turniersieger und hier stand Fynn Holthuis nicht nur in der Startelf, sondern spielte auch durch. Dass man mit den Spielern, die unter anderem aus Köln oder Leverkusen kommen, mithalten kann, zeigte das beachtliche 0:0. Und zum Abschluss durften sich die Bayern noch über einen 2:1-Sieg gegen Baden freuen, auch hier stand Holthuis in der Anfangsformation. „Wir haben kein Spiel verloren, das war jetzt ein super Abschluss“, freut sich der 18-Jährige.

Mit dem Stützpunkt die Bayern besiegt

Erst Anfang August war die bayerische Auswahl zusammengestellt worden, bei drei Lehrgängen wurden die Spieler ausgewählt, die jetzt bei der süddeutschen Meisterschaft antreten durften. „Das war eine tolle Zeit“, blickt Holthuis zurück. Schon früh war das Talent bei Fynn Holthuis erkennbar, so gehörte er auch dem Stützpunkt in Issing an. Da erinnert er sich an ein ganz besonderes Spiel: In einem Turnier trat die Stützpunkt-Elf gegen Bayern München an. „Damals war ich 12 Jahre alt“, erzählt er. Mit 2:1 hat das Stützpunkt-Team gewonnen – und beide Tore hatte Fynn Holthuis erzielt. Einmal vom Elfmeterpunkt, das andere per Kopf. Damals war sein Trainer Benjamin Enthart, der jetzt die Kauferinger Herren übernommen hat (wir berichteten). „Ich kann mich noch gut erinnern“, sagt Enthart. „Er hatte damals gar keine Lust auf Training. Umso mehr freue ich mich über die Entwicklung, die er gemacht hat.“

Nun ist die Zeit in den Förderkadern allerdings zu Ende – denn das Turnier war auch das Ende für diese Mannschaft. „Die älteren Jahrgänge der U19 wechseln jetzt in ihren Vereinen auch in den Herrenbereich“, sagt Holthuis. Allerdings geht es auch für ihn schon in den Herrenbereich: Obwohl er noch zwei Jahre A-Jugend spielen dürfte, ist er seit Saisonbeginn bereits fester Bestandteil der Bezirksliga-Mannschaft des VfL Kaufering – und wird es auch bleiben. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, da ihn die A-Jugend auch gut brauchen könnte. Aber der 18-jährige Schüler der Landsberger Fachoberschule sieht seine Zukunft bei den Herren. Und kann dort auch bleiben, denn Benjamin Enthart will auf Fynn Holthuis nicht verzichten. Er hat ihm die Entscheidung überlassen, wo erspielen möchte. „Und das ist bei den Herren“, sagt Holthuis.

Jetzt stehen Schule und Verein im Vordergrund

Diese haben am vergangenen Samstag nach einer Niederlagenserie wieder den ersten Sieg eingefahren – während Fynn beim Turnier war. „Ich habe mich riesig gefreut“, sagt der 18-Jährige. „Geärgert hätte ich mich nur, wenn ich hier, beim Turnier, gewesen wäre und sie hätten verloren.“ Doch so sei es perfekt gewesen. Jetzt gilt die ganze Konzentration in erster Linie der Schule und dann dem Unternehmen Klassenerhalt mit dem VfL Kaufering – außer in den nächsten Tagen läutet das Telefon.