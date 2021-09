Hinter Jahn Landsberg gibt es in der Tabelle viel Bewegung

Plus Jahn Landsberg II bleibt in der A-Klasse 7 weiterhin oben. Finning rutscht ins Mittelfeld ab.

Jahn Landsberg hält an der Tabellenspitze der A-7 „die Stellung“, doch dahinter gibt es viel Bewegung. Auch der siebte Spieltag sorgt wieder für einige Überraschungen.