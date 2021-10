Fußball

Im Fußballkreis Zugspitze beginnt die Zeit der Revanche

Den Titel des Halbzeitmeisters hat sich der SV Unterdießen (grüne Trikots) gesichert, am Sonntag muss man die Tabellenführung in der Kreisklasse 4 beim härtesten Verfolger Wildsteig/Rottenbuch verteidigen.

Plus An diesem Wochenende startet im Fußballkreis Zugspitze bereits die Rückrunde. Von den Landkreismannschaften, die zur Halbzeit ganz oben stehen, wartet auf Unterdießen die schwerste Aufgabe.

Von Karlheinz Fünfer

Revanche für die Hinspielniederlage fordern viele Vereine zum Auftakt der Rückrunde. Dies gilt auch für das Spitzenspiel, das außerhalb der Landkreisgrenzen südlich von Schongau steigt. Wildsteig/Rottenbuch will hier in der Kreisklasse 4 Unterdießen die Spitzenposition abknöpfen. Von den anderen zwei Halbzeitmeistern aus dem Landkreis darf Hofstetten in der A7 Gastgeber Breitbrunn trotz dessen derzeitiger Krise nicht unterschätzen. Rott dürfte in der A8 gegen Denklingen II dagegen kaum in Schwierigkeiten kommen.

