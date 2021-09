Fußball

06:27 Uhr

In Kaufering steigt das Topspiel der Bezirksliga Schwaben

Der VfL Kaufering (weiße Trikots) hat am Samstag als Tabellenführer der Bezirksliga Schwaben den Verfolger Oberstdorf zu Gast.

Plus Spitzenreiter VfL Kaufering erwartet den Tabellenzweiten Oberstdorf. Denklingen will bei Hertha München den nächsten Sieg einfahren.

Es ist das Topspiel der Bezirksliga Schwaben, das am Samstag, ab 14 Uhr in Kaufering beginnt. Der Tabellenführer VfL Kaufering hat den Zweiten aus Oberstdorf zu Gast. Wieder gegen ein Münchner Team geht es für den VfL Denklingen. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Oberbayern ist am Sonntag bei Hertha München zu Gast (14.30 Uhr).

