Fußball

vor 34 Min.

In der Fußball-A-Klasse fallen die entscheidenden Tore erst spät

Plus Die Fußballer der SG Stoffen/Lengenfeld sind nicht die einzigen aus dem Kreis Landsberg, die einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand geben. Auch Erpfting erlebt so im Stadtderby eine Pleite. In Herrsching geht es hoch her.

Beim Spiel der zweiten Mannschaft des FC Penzing in Herrsching ist das Ergebnis in den Hintergrund gerückt. „Ich bin einfach froh, dass meine Spieler gesund nach Hause gekommen sind“, sagte FCP-Trainer Daniel Wastl. „Unsere Spieler wurden von den Zuschauern beschimpft, das habe ich noch nie erlebt“, so Wastl. Auch auf dem Platz sei es zu Tätlichkeiten gekommen, die aber nicht geahndet wurden. Wastl will sich deshalb mit dem Vorstand des FCP absprechen, ob Meldung gemacht werden soll. Die – auch noch unverdiente – 1:3-Niederlage war da nicht mehr wichtig für ihn.

