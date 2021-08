Fußball

12:48 Uhr

Jahn Landsberg gewinnt das Spiel und verliert den Trainer

Plus Die Fußballer von Jahn Landsberg gewinnen in der Kreisliga gegen Aich. Trainer Armin Sanktjohanser gibt sein Amt vor der Partie auf. Was die Gründe sind.

Von Christian Mühlhause

Die Saison verlief für den Kreisligisten Jahn Landsberg bisher alles andere als erfreulich. Das Team stand nach einer Niederlagenserie im Tabellenkeller. Immerhin den Trend konnte das Team gegen den FC Aich stoppen. Der Verein braucht aber einen neuen Trainer für seine erste Mannschaft. Auf Nachfrage begründet Armin Sanktjohanser gegenüber dem LT seine Entscheidung. Wie es jetzt weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

